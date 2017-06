Attentats en Iran

Le pays qui alimente et soutient le terrorisme dans tout le Moyen-Orient est touché aujourd’hui par des actes terroristes. Deux attentats se sont produits simultanément mercredi à Téhéran, l’un au parlement iranien et le deuxième au mausolée de l’ayatollah Khomeini.

Un groupe d’individus armés a fait irruption dans l’enceinte du parlement et ont ouvert le feu en direction des hommes de la sécurité. Ils ont également pris quatre otages. L’un des assaillants s’est fait exploser. Selon un premier bilan, cette attaque aurait fait au moins dix morts. Des Gardiens de la Révolution ont été dépêchés sur place pour tenter de libérer les otages. L’opération serait encore en cours.

Quelques minutes plus tard, un autre commando pénétrait dans l’enceinte du mausolée de l’ayatollah Khomeini, à une vingtaine de kilomètres du parlement, et ouvrait le feu. Une femme se serait fait exploser à l’extérieur. Un premier bilan fait état d’un mort et quatre blessés.

Les informations officielles étaient extrêmement laconiques et n’indiquaient aucune direction quant à l’identité des assaillants. Un haut-responsable du régime montre cependant du doigt l’Arabie saoudite, ennemi juré de l’Iran.

Mais plus tard dans la matinée, l’organisation de l’Etat Islamique a revendiqué les attentats.

