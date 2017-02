Attentats déjoués à Zikhron Yaakov et Binyamina

La police a autorisé à publier que de graves attentats ont été déjoués en Israël, notamment dans les villes de Zikhron Yaakov et Binyamina. Lors d’une opération conjointe de Tsahal, le Shin Bet et la police, des cellules du Hamas ont été démantelées ces dernières semaines. Les terroristes étaient originaire du village de Bani Naïm, près de Hevron, d’où sont déjà sortis un certain nombre de terroristes.

Lors de leur interrogatoire, le Shin Bet a pu découvrir que ces cellules étaient arrivées en phase avancée de préparation d’attentats et étaient en contact avec des responsables du Hamas à Gaza par le biais de Facebook. Les terroristes prévoyaient notamment des attentats à l’arme automatique, aux explosifs ainsi que des enlèvements dans la zone de Hevron. Ils collectaient également des informations sur d’autres endroits en Israël, parmi eux: une base militaire près de Kfar Kara (nord-est de Hadera), la gare routière de Binyamina, la grande synagogue de Zikhron Yaakov et une station de bus très fréquentée par les soldats dans la région de Wadi Ara.

Les enquêteurs ont constaté que le choix de certains de ces endroits n’étaitent pas pris au hasard et correspondaient aux endroits où travaillaient illégalement certains des terroristes.

Il semble tout de même étrange que les terroristes aient voulu frapper des habitants de Binyamina ou Zikhron Yaakov, présumés ‘innocents’ puisque n’habitant pas en Judée-Samarie…..

