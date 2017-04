Attentats anti-coptes: Yuli Edelstein adresse un message à son homologue égyptien

Après les deux attentats meurtriers anti-coptes de dimanche, le président de la Knesset Yuli Edelstein a adressé un message à son homologue égyptien A-Saïd Ahmad. Il y écrit notamment:

« Des dizaines de civils égyptiens innocents ont été assassinés par des terroristes imbibés d’une idéologie qui sanctifie la haine et la mort, qui n’accepte pas la coexistence et nie le fait que nous sommes tous créés à l’image de D.ieu malgré nos différences. Ces attentats ont eu également pour but de porter atteinte à la volonté des autorités égyptiennes de protéger les droits de tous les citoyens. La population d’Israël, les membres de la Knesset et moi-même sommes à vos côtés face à la menace du terrorisme. Veuillez transmettre nos messages de condoléances aux familles endeuillées, nos prières de guérison pour les blessés et notre entière solidarité avec le peuple égyptien ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90