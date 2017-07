Un attentat terroriste élucidé…huit ans après les faits

Le Shin Bet a autorisé la diffusion d’une information importante. Après une longue et minutieuse enquête menée depuis 2009 par la police, le Shin Bet et Tsahal, l’assassinat de deux policiers israéliens va enfin être élucidé. Le 15 mars 2009, Yehezkel Ramzeker hy »d et David Rabinovitz hy »d étaient retrouvés morts criblés de balles dans leur voiture de police près du village de Massoua dans la vallée du Jourdain. Ils s’étaient arrêtés sur le bord de la route pour aider les terroristes qui avaient simulé une panne de crevaison. Ils n’avaient pas eu le temps de sortir de leur véhicule que les terroristes les abattaient à bout portant.

Les auteurs de ce double assassinat n’avaient pas été retrouvés et une longue chasse à l’homme avait alors été lancée par la police, le Shin Bet et Tsahal. Au mois d’avril 2017, la police a mis la main sur Muhmad Redwan Deraama, habitant de Kfar Tubas en Samarie. Les forces de sécurité ont trouvé chez lui une arme à feu artisanale de type Karlo ainsi que des munitions. Lors de son interrogatoire, le suspect a avoué son implication dans le meurtre des deux policiers.

Le Parquet militaire a émis un acte d’accusation contre Muhmad Redwan Deraama pour homicide volontaire. L’interrogatoire du terroriste permettra d’accélerer le processus de localisation des deux autres complices de cette embuscade meurtrière afin de mettre fin à cette enquête particulièrement longue.

Photo Kobi Gideon / Flash 90