Attentat en Samarie – réactions

Le président de l’Etat Reouven Rivlin a déclaré: « J’ai appris la nouvelle de ce nouvel attentat et la mort de cet israélien avec beaucoup de tristesse. L’Etat d’Israël ne laissera pas le terrorisme relever la tête et je suis convaincu que les forces de sécurité mettront la main sur les auteurs et les traduiront devant la justice. Notre coeur, nos prières et nos pensées sont dirigés vers la famille en deuil…. ».

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou n’a pas tardé non plus à réagir: « J’exprime ma profonde douleur et adresse mes condoléances à la famille de Raziel Sheva’h hy »d, assassiné par des terroristes de la plus vil espèce. Nos forces de sécurité feront tout pour retrouver les terroristes et l’Etat d’Israël rendra justice ».

Itshak Herzog, chef de l’opposition (Camp Sioniste): « Malheureusement, le terrorisme ne connaît point de répit. Cette fois.ci, sa victime a été un secouriste du Magen David Adom qui se dévouait à sauver des vies quelles qu’elles soient. Nous nous battrons avec obstination, nous poursuivrons et châtierons, nous consolerons et pleurerons aussi, avec la veuve et les six orphelins. Que son souvenir soit béni ».

Le président du Camp Sioniste Avi Gabbaï: « Le terrorisme n’atteindra pas ses objectifs et nous ne capitulerons pas devant lui. J’exprime toute ma solidarité dans ce deuil cruel qui s’est abattu en Samarie avec cette fusillade qui a transformé six enfants en orphelins de leur père ».

Tsipi Hotovely, vice-ministre des Affaires étrangères (Likoud): « Nous souffrons et sommes en deuil après l’assassinat du rav Raziel Sheva’h hy »d près de ‘Havat Guil’ad. L’Etat d’Israël se doit de renforcer la sécurité sur les routes de Judée-Samarie et de continuer à combattre le terrorisme sous toutes ses formes, y compris ceux qui paient des salaires et assurent un filet de sécurité économique aux terroristes et à leurs familles ».

Ouri Ariel, ministre de l’Agriculture (Habayit Hayehoudi): « Je condamne cet odieux attentat avec la plus grande fermeté, attentat qui a coûté la vie à Raziel Sheva’h hy »d, infirmier du Magen David Adom, qui consacrait sa vie à secourir les personnes. Il est temps pour le gouvernement d’honorer ses engagements et de renforcer la sécurité des Israéliens de Judée-Samarie. Il faut également chasser les familles des terroristes afin d’augmenter la dissuasion.

Yaïr Lapid, président de Yesh Atid: « Notre coeur souffre après cet assassinat du rav Raziel par un barbare. L’Etat d’Israël sera toujours plus fort que le terrorisme. Je fais entièrement confiance aux forces de sécurité pour capturer les terroristes. J’adresse mes condoléances à la famille ».

Yaël German, députée (Yesh Atid): »Ce soir le coeur est lourd. J’adresse mes condoléances à la famille Sheva’h pour la perte immense de leur être cher rav Raziel hy »d, assassiné par balle alors qu’il circulait en voiture (…) Maudit soit ce terroriste assoiffé de sang. Le rav Raziel hy »d était si jeune… ».

Tsipi Livni, députée (Camp Sioniste): « Ce soir, je souffre avec toute la population du pays la mort tragique du rav Raziel Sheva’h hy »d dans un attentat. J’étreins la famille et soutiens les forces de sécurité dans toutes les opérations qui seront nécessaires contre le terrorisme ».

Elie Ishaï, ancien député: « Lorsqu’on ne régit pas contre les tirs de roquettes au compte-gouttes depuis Gaza on obtient du terrorisme au coeur d’Israël. Le terrorisme relève à nouveau la tête. Encore un assassinat ignoble qui se rajoute à la tentative d’attentat de la semaine dernière presque de la même manière. Nous ne devons pas nous taire face à ce terrorisme cruel. Les habitants de Judée-Samarie, comme ceux du sud, ont droit à la sécurité tout comme les autres citoyens du pays. J’appelle le ministre de la Défense Avigdor Lieberman à agir d’une main de fer et mettre fin à la politique de retenue ».

Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a déclaré: « Ce soir, le pire est arrivé. Raziel Sheva’h hy »d a été assassiné par des barbares. Il consacrait sa vie à sauver des vies alors que nos ennemis ne veulent que supprimer des vies. Je soutiens nos forces de sécurité pour qu’elles emplissent leur mission. La population de Samarie et de tout Israël est en deuil pour cette immense perte et étreignent avec affection la famille et particulièrement les six orphelins ».

Le président du conseil régional du Sud Mont Hanan’el Durani a dit: « L’Autorité Palestinienne est entièrement responsable de cet attentat. Rien qu’aujourd’hui, nous avons pu découvrir comment elle verse des millions à des terroristes détenus en Israël. J’appelle le Premier ministre à faire cesser cette pratique sans délai et d’assécher cette centrale terroriste…. »

Le grand rabbin d’Israël David Lau: « Le coeur se brise en éclats face à la perte de cet homme exceptionnel et si chaleureux, rav Raziel Sheva’h, qui se dévouait pour sauver des vies humaines, répandre la Torah en Israël, père de six enfants, dont la vie a été fauchée par un terroriste barbare qui ne cherchait qu’à tuer des juifs… ».

Elie Bin, directeur-général du Magen David Adom: « La grande famille du Magen David Adom s’incline avec respect devant la mémoire de Raziel Sheva’h hy »d, bénévole de l’organisation, assassiné par des terroristes. Ce fut un mari dévoué et un père exemplaire pour ses six enfants. Il portait l’uniforme du MDA au moment où il a été tué car il était toujours prêt à intervenir pour aider ».

Quant au Hamas, il a évidemment crié victoire: « L’opération de Sichem est une réaction naturelle aux crimes commis par l’occupant et elle fait partie de la poursuite du combat pour Jérusalem. Cet acte fut courageux et prouve que la résistance continue car elle est choisie par le peuple palestinien. Toutes les tentatives de l’entraver échoueront ».