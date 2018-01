Attentat en Samarie: un père de six enfants tué par balles

Des terroristes ont ouvert le feu mardi soir sur un véhicule qui circulait sur la route n° 60 près de ‘Havat Gil’ad en Samarie. Le conducteur, rav Raziel Sheva’h hy »d, 35 ans, habitant de ce village a été mortellement blessé. Il était marié et père de six enfants dont le plus jeune a à peine huit mois. De profession il était rabbin et achevait des études pour devenir juge rabbinique (dayan). Il était également mohel et bénévole au Magen David Adom. Sur le lieu de l’attentat pas moins de 22 douilles ont été retrouvées.

Les équipes de secours arrivés sur place ont tenté de ranimer le malheureux avant de le transférer à l’hôpital Meïr de Kfar Saba alors qu’il était sans signe de vie. Les médecins ont tenté de le sauver durant de longues minutes mais en vain.

Les terroristes, en voiture eux aussi ont réussi à s’enfuir. Les forces de sécurité sont à leurs recherche dans les villages environnants.

Les réactions feront l’objet d’un article séparé