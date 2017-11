Attentat évité près de Kochav Yaakov

Les forces spéciales antiterroristes ont été appelées en urgence jeudi à l’entrée de la localité de Kochav Yaakov à cause de la présence d’un Arabe palestinien suspect qui scrutait les lieux. Les policiers ont réussi à appréhender l’individu après une courte course poursuite et l’ont fouillé. Dans son sac à dos, ils ont trouvé un couteau, un hachoir de boucher et un exemplaire du Coran. Lors de l’interrogatoire, le suspect a indiqué qu’il devait remettre ce sac à un tiers pour commettre un attentat…

Photo porte-parole police