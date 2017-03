 ATTENTAT : deux policiers poignardés à la Porte des Lions

Un terroriste arabe a poignardé lundi matin, jour de Pourim, deux gardes-frontières à la Porte des Lions, dans la Vieille Ville de Jérusalem. L’un d’entre eux a été assez sérieusement blessé et l’autre n’est que légèrement atteint. Des secouristes du Maguen David Adom se sont rendus rapidement sur les lieux pour leur prodiguer les premiers soins avant d’assurer leur transport vers l’hôpital Hadassah Ein Kerem. L’assailllant a été abattu. D’après Reshet Bet, il s’agirait d’un habitant de Jabel Moukhaber. Il s’est approché du poste où se trouvaient les deux policiers et les a frappés avec son couteau. L’un des gardes-frontières a réussi à s’échapper après avoir été légèrement touché et a ensuite ouvert le feu sur son agresseur.