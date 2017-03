Un attentat déjoué au carrefour de Tapouah’

Un garde-frontière montant la garde à un poste d’observation au carrefour de Tapouah’, en Samarie, a décelé, en début d’après-midi, la présence inhabituelle de deux Palestiniens dans le secteur qu’il surveillait. Il a immédiatement alerté les autres soldats se trouvant sur place et plusieurs d’entre eux ont demandé aux suspects de s’arrêter et de décliner leur identité. En même temps, ils ont procédé à leurs fouilles et ont alors découvert que l’un d’entre eux possédait un couteau. Ils ont alors procédé à leur interpellation.