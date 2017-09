Attentat déjoué à Paris?

Un attentat d’envergure a sans doute été déjoué à Paris. Les faits remontent à la nuit de samedi à dimanche mais l’information n’a été autorisée que mercredi. Une voiture remplie de six bonbonnes de gaz a été découverte par la police dans le 5e arrondissement, non loin de l’église Notre-Dame. C’est l’absence de plaques d’immatriculation et les feux de détresse allumés qui ont éveillé les soupçons des policiers. Des documents en arabe ont été trouvés sur les sièges. Le propriétaire du véhicule a été retrouvé et arrêté. Par un pur hasard il s’agit d’un musulman qui était sous le coup d’un fichier « S », qui signifie « radicalisé ». Plusieurs autres personnes ont été arrêtées concernant cette affaire en sont en garde à vue. Vu l’absence de détonateurs et de fils, la police estime que les terroristes ont voulu faire un coup d’essai.

La Section antiterroriste (SAT) de la Brigade criminelle et la DGSI (Direction générale de sécurité intérieure) ont été saisies. Le parquet antiterroriste de Paris a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Au mois de mais dernier, le directeur général de la DGSI, Patrick Calvar, s’était dit dit persuadé que l’organisation Etat islamique passera au stade des véhicules piégés et des engins explosifs » en France.

Photo Serge Attal / Flash 90