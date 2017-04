Attentat de Tel-Aviv: la réaction désarmante du dirigeant de NTP

Le terroriste qui a poignardé et blessé quatre civils à Tel-Aviv dimanche a profité de la naïveté d’une ONG pacifiste pour s’introduire sur le territoire israélien et commettre son méfait. Suite à cela, le Coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires a interrompu les tournées de cette organisation, NTP auxquelles participaient des Israéliens et des Arabes palestiniens afin de « rapprocher les deux populations et réduire la violence »!

L’un des dirigeants du NTP a réagi ainsi au fait que le terroriste se soit incrusté dans le groupe qui faisait sa tournée en Israël: « Il est vrai que nous n’avions pas pris ce scénario en compte. Nous travaillons face à l’Autorité Palestinienne et les autorités israéliennes. En tant qu’ONG, nous n’avons pas imaginé que quelqu’un se joindrait à notre groupe et commettrait un attentat »!!!

Photo Illustration