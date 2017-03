Attentat de Londres: Binyamin Netanyahou appelle Theresa May

Le Premier ministre israélien avait immédiatement condamné avec fermeté l’attentat islamique de Londres mais n’avait pas encore parlé à son homologue britannique Theresa May. C’est chose faite. Binyamin Netanyahou a appelé vendredi la Première ministre britannique et lui a exprimé les condoléances de la population d’Israël aux familles des victimes ainsi que sa solidarité avec la population britannique en ces jours difficiles. Le Premier ministre a souligné que la guerre contre le terrorisme est commune à tout le monde libre. Theresa May a remercié Binyamin Netanyahou pour cet appel et a souligné les liens très forts qui lient la Grande-Bretagne et Israël notamment sur la question de la lutte anti-terroriste.

Photo Kobi Gideon / Flash 90