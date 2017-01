Attentat de Jérusalem : la BBC plus abjecte que les Palestiniens ?

Après l’attentat de Jérusalem où un terroriste palestinien a lancé son camion à vive allure pour écraser des piétons, on s’imaginait bien que les Palestiniens allaient fêter ça.

Pour leurs enfants, ils ont créé une bande dessinée, que voici. N’est-ce pas délicieux d’imaginer qu’on les prépare tout jeunes à l’idée que plus tard, ils devront eux aussi tuer des juifs ?

Et il faut faire la paix avec cette engeance, ce peuple arabe de crapules et de criminels ?

Mais la BBC a fait très fort elle aussi, en renversant la chronologie de l’attentat pour donner à croire que les Israéliens ont assassiné un gentil Palestinien, ou au pire, que leurs lecteurs ne comprennent pas ce qu’il s’est passé.

Le titre de la BBC est un modèle de perversion :

«Un conducteur de camion tué à Jérusalem après avoir supposément écrasé des piétons, blessant au moins 15, rapportent les médias israéliens».

J’imagine la douleur des familles des quatre jeunes assassinés, devant l’ignoble propagande de la BBC. Pas suffisant d’avoir été victimes d’un attentat, il faut être présenté comme l’agresseur.





En réponse– aucune télé ne vous le montrera– les Palestiniens ont défilé pour célébrer la mort des quatre jeunes juifs :

Retweet to condemn celebrations of terror. pic.twitter.com/jsnQ8OLMYE — IDF (@IDFSpokesperson) 9 janvier 2017

Et à Ramallah, conformément à la tradition, on distribuait des bonbons et des gâteaux dans les rues :

Tant que les Arabes aimeront plus la mort que nous la vie, ils continueront à vivre comme des cloportes, et les juifs comme des rois. Rien n’y fera rien. Même les yeux gorgés de sang et de haine des journalistes de la BBC.

© Jean-Patrick Grumberg pour Dreuz.info.