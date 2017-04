Attentat de Jérusalem: Arel Margalit accuse la droite!

Le député travailliste Arel Margalit, candidat à la présidence du Camp Sioniste a une manière « originale » de réagir à l’attentat du tramway de Jérusalem: « C’est la droite qui est responsable du terrorisme qui sévit dans les rues d’Israël! » Après avoir condamné l’attentat, le député rajoute: « Il faut dire la vérité. Les citoyens continuent à subir la violence à cause de la situation factice et du nationalisme que la droite vend à la population propos d’une Jérusalem réunifiée. Le terroriste, tout comme les trois-cent mille Arabes de Jérusalem ne disparaîtront pas même si la ministre de la Culture et des Sports ou le Premier ministre alloueront des milliards de shekels en faveur de cérémonies et symboles ».

Photo Miriam Alster / Flash 90