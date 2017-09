Attentat de Barcelone: un blessé français recherche l’israélien qui a sauvé son fils

Un ressortissant français blessé lors de l’attentat de Barcelone aimerait retrouver l’israélien qui selon lui a sauvé son fils de la mort. Lors d’une interview accordée à la chaîne TF1, il affirme qu’un citoyen israélien qui se trouvait à côté de lui au moment de l’attentat s’est précipité pour récupérer l’un de ses enfants projeté par le camion du terroriste. « Cet homme n’a pas hésité et a sauté pour sauver mon enfant et le récupérer », a-t-il dit devant les caméras de la chaîne française.

Renaud, de son prénom, est toujours hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière pour de multiples fractures, et c’est avec les larmes aux yeux qu’il tente de retracer ce qui s’est passé ce jour-là. Il était en vacances à Barcelone avec sa femme et ses deux enfants: « L’un d’eux était dans mes bras au moment où le camion m’a touché. Ce fut si rapide que je n’ai pas eu le temps de réagir. J’ai soudain réalisé que mon enfant n’était plus dans mes bras. Je suis tombé du côté gauche du camion qui s’est arrêté quelques mètres plus loin. J’ai vu le terroriste sortir du camion et s’enfuir, j’avais une douleur intense, j’ai voulu tout de suite me relever, mais je suis tombé » (…) Je voudrais retrouver l’israélien qui a sauvé la vie de mon enfant… ».

« Ma vie a basculé le jour de l’attentat », conclut-il.

Photo Illustration