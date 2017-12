Attentat au couteau à Jérusalem (avec mises à jour)

16h22: le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a réagi à l’attentat: « Ce nouvel attentat est le résultat direct de l’incitation à la violence qui se déchaîne depuis l’Autorité Palestinienne et le Hamas et embrase le terrain. Mahmoud Abbas prouve une fois de plus qu’il n’est aucunement un partenaire pour la paix et il porte aussi la responsabilité de l’incitation meurtrière du Hamas par le fait qu’il a fait alliance avec lui. Je prie pour le prompt rétablissement du blessé ».

16h06: le terroriste, Yassin Abou Al-Qar’a est originaire de la région de Sichem. Il était détenteur d’un permis de travail circonscrit à la ligne de séparation entre la Judée-Samarie et le reste du territoire israélien. Il était donc illégalement à Jérusalem. Le Shin Bet a examiné la page Facebook du terroriste et a observé que samedi à 22h56, il avait publié un post disant: « Nous nous sommes soulevés au nom d’Allah afin de redorer le blason de notre religion et de sanctifier Al-Aqsa. Beaucoup de de notre sang va couler mais notre sang est pour toi, ô patrie ».

15h54: le président de l’Etat Reouven Rivlin a réagi à l’attentat: « Je ressens une peine énorme de voir la terreur revenir dans les rues de Jérusalem. Nous resterons forts et unis face à ceux qui menacent la tranquillité de notre capitale et nous prions pour le rétablissement du blessé ».

15h36: le terroriste, âgé de 24 ans est originaire de Judée-Samarie. Avant de frapper sa victime il avait retiré sa veste pour donner le sentiment de se prêter au contrôle de sécurité. C’est alors qu’il a sorti son couteau et frappé l’agent de sécurité à la poitrine.

15h24: le gardien de sécurité blessé s’appelle Asher Elmalia’h et il est âgé de 40 ans. Il a été transporté à l’hôpital Shaarei Tsedek dans un état qualifié de critique. Il a été mis sous sommeil artificiel et assistance respiratoire.

14h59: il y a quelques minutes un agent de sécurité de 25 ans a été poignardé à la Station Centrale de Jérusalem. Il est grièvement blessé.

Le terroriste a été neutralisé par les forces de police.

Vidéos: