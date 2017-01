Attentat: un changement de ton bienvenu de la part de la communauté internationale

La similitude avec les attentats de Nice et Berlin était trop forte et les ambassadeurs ainsi que des diplomates des pays de l’Union européenne et d’autres nations n’ont pas pu se dérober de leurs responsabilités. A l’appel de l’organisation The Israel Project, une cérémonie oecuménique s’est d’abord déroulée sur le lieu de l’attentat à Jérusalem en présence de représentants des trois religions monothéistes. Puis les diplomates ont déposé des gerbes de fleurs avant d’écrire des mots de recueillement sur un camion spécialement préparé à cet effet.

Le camion s’est ensuite rendu à Tel-Aviv accompagné des délégations et a joint les ambassades les unes après les autres. Sur le camion, les photos des quatre victimes, des fleurs, les noms des villes touchées par le terrorisme en 2016 et des messages apposés par les diplomates sous le titre « Unis contre le terrorisme ».

Le plus important dans cette journée sur le plan symbolique autant que politique fut la déclaration à laquelle ont tous souscrit les ambassadeurs et qu’a lue l’ambassadeur de l’UE en Israël Lars Faaborg-Andersen: « Le terrorisme est le terrorisme quel que soit l’enroit où il frappe. Nous sommes là pour rendre hommage aux victimes et manifester notre solidarité avec leurs familles suite au terrifiant attentat de Jérusalem qui a coûté la vie à quatre jeunes soldats. En voyant le camion-bélier, nous avons la preuve que personne n’est à l’abri du terrorisme qui peut frapper n’importe où, à Nice, Berlin ou Jérusalem. C’est la raison pour laquelle il est cruial que nous exprimions une solidarité internationale au-delà des frontières dans la lutte contre ce fléau dont nous avons vu une nouvelle expression à Jérusalem« .

En déposant sa gerbe, le représentant de l’ambassade de France, Jean-Marie Druette a déclaré: « La France comme Israël se mesure depuis de longues années au terrorisme. Nous savons ce que c’est. Nous nous sentons solidaires et nous tenons solidement à vos côtés dans ce combat sans compromis contre ce phénomène odieux ».

Lior Weintraub, vice-président de The Israel Project a remercié les diplomates pour leur acte de solidarité et leur a dit: « De la même manière qu’Israël est à vos côtés face au terrorisme, ainsi nous demandons à la communauté internationale de se tenir aux côtés d’Israël ».

Vidéo:

Photo: Illustration / Aroutz 7