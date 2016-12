Un arabe palestinien de Gaza, qui avait rallié Daech, est l’auteur de l’attentat commis il y a quelques jours à Al-Bab, près de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Le kamikaze avait précipité sa voiture piégée contre un autobus transportant des soldats turcs. Au moins quatorze soldats avaient été tués et plus de cinquante blessés.

Photo Illustration