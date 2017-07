Attentat en Allemagne: le terroriste est arabe palestinien

Un individu muni d’un couteau a poignardé sept personnes vendredi soir dans un supermarché de Hambourg et aux alentours. Après s’être saisi d’un couteau dans l’un des rayons du magazin, il s’est d’abord rué sur un quinquagénaire et l’a mortellement frappé. Puis il a poursuivi en attaquant deux personnes à l’intérieur du magazin avant de sortir et frapper quatre autres personnes. Ces six personnes ont été blessées à divers degrés. Le terroriste a finalement été maîtrisé par des passants qui l’avaient pris en chasse. Selon les témoins, le terroriste a crié « Allah ou-Akhbar » à plusieurs reprises lorsqu’il frappait ses victimes.

Il s’agit d’un demandeur d’asile débouté par la justice allemande. D’origine arabe palestinienne, il avait grandi aux émirats arabes unis. Après l’attentat, la police allemande a révélé qu’il avait été classé comme « islamiste », mais sans toutefois attribuer forcément son acte à sa foi religieuse, précisant (comme dans tant de cas) qu’il était également instable psychologiquement!!!

Le maire de Hambourg Olaf Scholz a dénoncé un «attentat odieux commis par un homme ayant cherché refuge en Allemagne puis détourné sa haine contre le pays qui l’accueillait. Etonnant…

La chancelière Angela Merkel a félicité les passants qui ont tenté de repousser le terroriste et ceux qui l’ont finalement maîtrisé. Elle a dénoncé un « crime violent ».

