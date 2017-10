Attentat à la voiture-bélier à Manhattan: au moins huit morts

Un individu au volant d’une camionnette a foncé à contre courant sur une piste cyclable en plein Manhattan, faisant au moins huit morts et une douzaine de blessés. Après avoir été stoppé en heurtant un autobus de transports d’enfants, le terroriste est sorti de son véhicule en criant « Allah ou-akhbar » et en brandissant deux armes factices. Il a été abattu par les forces de police mais seulement blessé.

Le président Donald Trump a publié un communiqué quelque peu surprenant, dénonçant l’acte d’un « homme malade et dérangé ». mais un peu plus tard il a publié un second communiqué dans lequel il averti que « les Etats-Unis ne permettront pas à Daech d’entrer aux Etats-Unis ». Le maire de New York, Bill de Blasio a immédiatement dénoncé un « attentat terroriste ».

C’est le premier attentat commis à New York depuis ceux du 11 septembre 2001. Les autorités de New York ont toutefois annoncé que le traditionnel marathon de New York sera maintenu dimanche et appellent la population à reprendre une vie normale.

Vidéo:

