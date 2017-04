Attentat à Ofra: le nom de la vicitime publié

Le jeune israélien tué lors de l’attentat à l’êntrée d’Ofra est le sergent El-Haï Tahar-Lev hy’d, originaire de Talmon. C’est le fils du rav Ohad Tahar-Lev, directeur de l’Institut Lindenbaum, école du réseau Or Torah Stone présidé par le rav Shlomo Riskin. Le jeune homme avait étudié dans la yeshivat-hesder Mekor Haïm, dans le Goush Etzion. Il laisse derrière lui ses parents et six frères et sœurs.

Avec El-Haï Tahar-Lev, c’est la deuxième fois que le yishouv de Talmon perd l’un de ses fils. L’un des trois adolescents enlevée et assassinés en 2014, Gil-Ad Schaer hy’d était lui-aussi de Talmon. La direction du yishouv Talmon a publié un communiqué exprimant sa stupeur et sa tristesse, et assurant la famille Tahar-Lev de toute sa solidarité.

La famille et les amis du jeune sergent le décrivent comme un garçon très doué, discret et aimant.

A Ofra, on exige la destruction sans délai de la maison du terroriste dans le village de Kfar Silwad voisin. Les dirigeants du yishouv rappellent au Premier ministre et au ministre de la Défense que ce village qui éduque depuis des années sa jeunesse à la haine d’Israël et à la violence et duquel sont déjà sortis plusieurs terroristes.

Le terroriste avait déjà été arrêté dans le passé après avoir tenté de s’introduire dans le yishouv Adam, au nord de Jérusalem. Il avait purgé quatre mois de prison avant d’être libéré!

L’inhumation d’El-Haï Tahar-Lev hy’d aura lieu jeudi à 18h30 au cimetière de Guivat Shaoul à Jérusalem.

Photo Famille