Attentat à Jérusalem: une femme dans un état désespéré

Une jeune femme d’une vingtaine d’années a été très gravement blessée au couteau par un terroriste à Jérusalem. L’attentat a été commis dans un wagon du tramway près de la station de Kikar Tsahal en pleine ville. Le terroriste a été neutralisé mais on ne sait pas encore s’il a été éliminé. Les secouristes ont tenté de ranimer la jeune femme et stabiliser son état avant de la faire transporter à l’hôpital Hadassa mont Scopus. Suite à l’attentat, d’importantes forces de police sont arrivées sur les lieux et ont bloqué le quartier, tentant également de canaliser la foule. Le trafic du tramway a été interrompu sur cette ligne.

Par ailleurs, deux autres personnes – dont une femme enceinte de huit mois – ont été blessés dans l’un des wagons suite au freinage subit de la rame. Elles ont été transportées à l’hôpital.

Photo Magen David Adom