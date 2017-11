Attentat à Arad: un israélien tué

23h40: l’identité de la victime de l’attentat a été révélée après que sa famille ait été prévenue. Il s’agit du soldat Ron Itshak Kukiya hy »d. Dans leur fuite, les terroristes ont également réussi à emporter avec eux l’arme du soldat. La police et Tsahal concentrent leurs recherches dans la région du Sud-Mont Hevron.

22h55: un israélien de 19 ans a été assassiné en pleine ville d’Arad, près d’un centre commercial. Plusieurs terroristes – arabes ou bédouins – se sont approchés de lui et l’un d’eux l’a alors poignardé à plusieurs reprises. Profitant de l’effet de surprise, les terroristes ont réussi à s’enfuir. Les secouristes du Magen David Adom rapidement accourus ont tenté en vain de le ranimer. La police et Tsahal sont à la recherche des terroristes et des barrages ont été dressés dans la région.

Photo porte-parole police