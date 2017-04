Attaque israélienne en Syrie?

Des médias arabes rappportent que Tsahal aurait attaqué et détruit des positions militaires syriennes près de Kuneitra sur le Golan syrien. Comme de tradition, pas de démenti ni de confirmation du côté israélien. Mais l’information est plausible suite aux trois obus de mortier qui se sont abattus sur le Golan vendredi, sans doute dûs aux combats qui se déroulent de l’autre côté de la frontière. Le gouvernement israélien a toujours indiqué tenir Bachar El-Assad et l’armée syrienne pour responsables de tout ce qui provient de Syrie et qui viole la souveraineté d’Israël.

Selon un journal lié au Hezbollah trois soldats syriens auraient trouvé la mort dans cette attaque.

Photo Ofer Zidon / Flash 90