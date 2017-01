Attaque à la voiture-bélier à Melbourne: une fillette juive parmi les victimes

Un automobiliste a tué quatre personnes – dont un bébé – et blessé plus d’une vingtaine en renversant volontairement un groupe de personnes à Melbourne, capitale de l’Australie. Parmi les quatre victimes se trouvait une fillette juive de 10 ans du Beit Rivka Ladies College de la ville. Sa maman et l’une de ses soeurs qui étaient avec elle sont dans un état critique.

L’auteur de l’attaque a été identifié comme étant Dimitrious Gargasoulas, 26 ans, qui aurait une longue histoire médicale psychiatrique. Selon la police, il était presque dévêtu lors de son attaque. Cependant, la motivation islamique n’est pas totalement exclue car la semaine dernière, il avait publié un post sur Facebook indiquant qu’il n’était pas grec comme son nom l’indique mais plutôt « grec-kurde-islamique ». Il avait rajouté « Je vous aurez tous, il vous faudra une armée pour m’avoir ».

Photo Facebook