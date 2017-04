Un atelier d’armes investi par Tsahal en Judée

Les forces de sécurité israéliennes, épaulées par des hommes du Shin Bet et de la police, ont investi dans la nuit (de jeudi à vendredi) un atelier de fabrication d’armes dans un village arabe de Judée. Six machines ont été saisies et démantelées. Les autorités militaires ont trouvé sur place également des pièces détachées de nombreuses armes. La fabrique a été fermée par Tsahal.

Par ailleurs, deux Arabes qui avaient tenté de lancer des cocktails Molotov près de la localité de Karmei Tsour, dans le Goush Etsion, ont été interpellés jeudi soir. Ils ont ensuite été confiés pour interrogatoire aux services de sécurité.