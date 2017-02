En Asie, Elbit Systems remporte un contrat de $110 Millions.

Elbit Systems remporte un énorme contrat étalé sur cinq ans dans un pays tenu “secret”. Il s’agit d’un pays d’Asie (Israelvalley n’est pas autorisé à donner le nom) qui souhaite upgraderses hélicoptères Mi-17.

Le Mil Mi-17 est un hélicoptère de transport lourd soviétique puis russe. Il a été développé à partir du Mi-8. La désignation Mi-17 est conçue pour l’exportation ; l’hélicoptère est connu dans l’armée russe sous le nom de Mi-8MT. Dans le codification OTAN, il est connu sous le nom de « Hip ».

Le Mil Mi-8 (code OTAN : Hip ; version marine : Hace) est un hélicoptère polyvalent conçu et fabriqué en URSS (plus tard en Russie) par Mil à Kazan et Oulan-Oude. Son premier vol eut lieu en juin 1961. Il remplaça le Mil Mi-4 équipé d’un moteur à pistons.

Conçu au départ comme un simple hélicoptère de transport, il montra rapidement des aptitudes pour toutes sortes de missions de combat comme l’appui-sol à l’aide de roquettes et d’un canon. Il peut être équipé d’un treuil pour fret capable de soulever une charge de 3 t plus un treuil de sauvetage pouvant soulever une charge de 150 kg.

La version Mi-9 est un PC volant.

La version marine Mi-14 Haze se distingue par son fuselage en forme de coque de bateau. On peut en voir un exemplaire au musée militaire de l’ancienne base de Peenemünde. Son rotor principal à 5 pales est entraîné par deux moteurs à turbine Isotov et capable de vol monomoteur en cas de panne d’un moteur. Son train d’atterrissage n’est pas rétractable.

Le point d’emport de l’armement est situé sous le fuselage. Quelques variantes disposent de points d’emport supplémentaires sur des ailettes porte-armement latérales. Une mitrailleuse peut être fixée dans le poste de pilotage, le tireur étant allongé à plat ventre sur le plancher entre les pilotes. En plus des missions militaires, le Mi-8 sert au transport de personnes et de grue volante.

Israeli defense electronics company Elbit Systems Ltd. (Nasdaq: ESLT; TASE: ESLT) announced today that it has been awarded a $110 million contract from an Asia-Pacific country for the upgrade and maintenance of dozens of Mi-17 helicopters. The project will be performed over a five-year period.

www.israelvalley.com