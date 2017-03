Asaf Avidan : un troisième album prévu pour « l’automne »

INTERVIEWIl est un chouchou des Français. Cette place privilégiée lui avait été accordée déjà avec son groupe Asaf Avidan & The Modjos, puis il avait explosé en 2012 à la sortie de son disque. Il revient avec un nouveau single The Study of falling , avant de bientôt proposer son troisième album. L’artiste israélien, en tournée en France, était dans les studios du Europe 1 Music Club samedi.

Conscient de son succès en France. S’il voudrait bien dire pour le politiquement correct qu’il ne se rend pas compte de son succès en France, il est bien obligé de l’avouer : « Je m’en rends compte avec le nombre de concerts que je fais ici et la quantité de public qui vient me voir. La culture joue sur la façon dont je vois les gens. Il y a une différence en France et le public de Tel-Aviv et le public de New York.

« Un grand amour dans ma vie ». Pour son troisième album, il faudra encore patienter jusqu’à « l’automne », estime-t-il. « J’aimerais bien dire que tout est prêt mais ce n’est pas le cas. Un peu comme dans mes concerts, je laisse un certain pourcentage pour me surprendre moi-même. C’est le seul moyen de réussir à créer cette magie, de ne pas être trop à l’aise », pense le chanteur un peu nomade qui confie ne pas avoir « vraiment eu de maison ces huit dernières années. Mais depuis deux ans, j’essaye d’avoir une maison en Italie. J’ai un grand amour dans ma vie aujourd’hui, et j’imagine que c’est ma maison. C’est un cliché un peu foireux mais c’est avec cet amour qu’on part sur la route. »