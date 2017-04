Article de Marwan Barghouti: le New York Times corrige « l’oubli »

Après le tollé provoqué par la parution d’un article de Marwan Barghouti et surtout « l’oubli » de mentionner qui il est réellement, la rédaction du New York Times a publié mardi un entrefilet qui rappelle à ses lecteurs que Marwan Barghouti a quant même été condamné à cinq peines cumulées de réclusion à perpétuité pour actes terroristes. « Nous n’avons pas expliqué suffisamment (en fait pas du tout…) les raisons pour lesquelles Marwan Barghouti a été condamné et emprisonné… », indique la rédaction du quotidien newyorkais.

Photo Illustration