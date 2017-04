Article antisémite moyenâgeux dans un quotidien jordanien

C’est un lieu commun de dire que la Shoah a été l’aboutissement terrifiant de 2000 ans d’antisémitisme chrétien, avec la diffusion des calomnies les plus fantaisistes, pernicieuses et violentes qui soient à l’encontre des Juifs. Il est également admis qu’un grand nombre de ces calomnies sont encore aujourd’hui véhiculées sur la planète, mais cette fois-ci dans le monde arabo-musulman et dans la sphère arabe palestinienne.

Un nouvel exemple a été rapporté par le site Memri avec la Jordanie, précisément à la période de Yom Hashoah, ave un remake de l’accusation du meurtre rituel.

Le journal jordanien Al-Raï a publié mercredi dernier un article d’un écrivain jordanien, Ibrahim Al-Adjlouni, fonctionnaire au ministère de la Culture (!) et ancien rédacteur en chef de ce quotidien. Voici ce qu’il écrivait: « Le sang des Palestiniens coule depuis toujours en Palestine et il est prélevé pour fabriquer la matza sioniste qui est aussi étendue que l’est la Palestine occupée ».

Dans sa tribune, cet « intellectuel » jordanien rappelle l’Affaire de Damas de 1840, lors de laquelle les Juifs furent accusés d’avoir assassiné un curé et son serviteur musulman afin de prélever leur sang pour en faire de la matza! L’écrivain se dit convaincu que cette accusation fut fondée et que les Juifs ont bel et bien assassiné ces deux personnes pour utiliser leur sang. « La matza n’est agréable au palais des Juifs que si elle est mélangée avec du sang de non-juifs, de préférence de Chrétiens », écrit ce pseudo-intellectuel. Il prétend ensuite que les Sionistes ont tout fait pour que cette histoire soit oubliée, et ont réussi à casser le verdict grâce à la France!

Ibrahim Al-Adjlouni accuse aussi les Sionistes d’influencer les pays occidentaux afin d’affaiblir et frustrer la nation arabe. Il lance un appel à cette nation arabe pour qu’elle « se réveille et réagisse à cette offensive générale du Sionisme et humilie les responsables de son apparition ».

Pas de réaction officielle en Israël alors que les déclarations ou articles hostiles sont légion dans le royaume hachémite.

Photo Illustration