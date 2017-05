Arthur victime d’attaques antisémites, il craint pour sa sécurité Read more at http://www.non-stop-people.com/actu/tv/arthur-victime-dattaques-antisemites-il-craint-pour-sa-securite-142815#giFfrb8Jb305YQxx.99

L’antisémitisme, Arthur en a beaucoup souffert au cours de sa carrière. C’est même ça qui l’a poussé à quitter la France pour les Etats-Unis pendant deux ans. Il y a quelques semaines, l’animateur était d’ailleurs revenu dans le magazine Technikart sur l’épisode qui a tout fait basculer, lorsque Dieudonné l’a accusé à tort, en 2009, de financer l’armée israélienne : « Je me retrouvais à jouer dans des théâtres avec 300 mecs devant brandissant des banderoles avec des enfants ensanglantés dessus (…) L’antisémitisme, je le vivais, avant, par le courrier que je recevais. Jusque-là c’était anonyme. Mais là, c’était la première fois que je vivais l’antisémitisme physiquement ». Inquiet pour sa sécurité, Arthur a « commencé à flipper ».

ARTHUR INQUIET POUR SA SÉCURITÉ

Parti s’exiler pendant deux ans, Arthur est finalement revenu s’installer en France. Mais visiblement, il n’est toujours pas totalement serein pour sa sécurité. Dans une interview accordée au Monde ce lundi 22 mai, l’animateur confie en effet qu’il est obligé d’employer un service de sécurité : « Dès qu’il se passe quelque chose en Israël ou autour du Front national, je remarque que je prends des grosses salves d’antisémitisme. Aujourd’hui, j’ai des personnes qui m’accompagnent en permanence pour me protéger. Ce n’est pas normal. Il y a une banalisation inédite du racisme et de l’antisémitisme. Les gamins incultes qui m’insultent sur les réseaux sociaux le font à visage découvert. Ils n’ont pas conscience une seconde que c’est interdit par la loi et que c’est gravissime. C’est aux parents d’éduquer leurs enfants, pas aux animateurs ! ».