Arthrose du genou : OK de la FDA pour une étude à grande échelle de l’implant CartiHeal (Israël)

La société israélienne CartiHeal, fondée par Nir Altschuler et l’Université Ben Gourion du Néguev, développe un dispositif acellulaire de régénération du cartilage et des os, prêt à l’emploi. L’implant gel Agili-Cvient de recevoir l’agrément de la FDA (Food and Drug Administration, USA) pour lancer un essai clinique (phase III) auprès d’une cohorte de 250 patients minimum aux Etats-Unis et en Israël. L’étude vise à montrer les avantages de l’implant Agili-C par rapport à la chirurgie classique du cartilage, des défauts ostéochondraux, et de l’arthrose des genoux. C’est la première étude de ce genre menée à l’aide d’un seul implant.

Cet essai thérapeutique randomisé contrôlé et multicentrique implique jusqu’à 3 lésions sur une même articulation sur une superficie totale à traiter de 1 à 7cm 2.

Agili-C a été implanté lors d’une série d’essais cliniques menés dans les principaux centres d’Europe et d’Israël, sur plus de 220 patients présentant des lésions cartilagineuses au niveau du genou, de la cheville et du gros orteil. Dans ces essais, l’implant a été utilisé pour le traitement d’un large spectre de lésions cartilagineuses. Agili-C a reçu l’agrément CE.

Les résultats de ces études antérieures ont montré une régénération du cartilage et un remodelage de l’os sous-chondral (sous le cartilage), ainsi que le soulagement de la douleur et des symptômes.

«Les essais réalisés à ce jour ont toujours porté sur de petites lésions cartilagineuses focales et isolées dans un groupe de patients étroitement défini, ce qui ne représente pas la plupart des pathologies », explique le Dr Ken Zaslav, président de l’ICRS et membre du Conseil consultatif de CartiHeal.

«Ces dernières années, nous avons mené une série d’études cliniques dans des centres de premier plan afin de détreminer quels patients peuvent bénéficier de l’implant Agili-C», affirme Nir Altschuler, fondateur et PDG de CartiHeal. «Nous sommes très heureux que la FDA ait approuvé le lancement de l’étude de phase III. L’implant Agili-C sera le traitement idéal pour une variété de lésions du cartilage chez les patients qui souhaitent retrouver un mode de vie actif sans souffrir, et qui ne trouvent pas de soins adaptés. »

Traduction/adaptation Esther Amar pour Israël Science Info

Lire aussi Arthrose du genou : le dispositif prêt à l’emploi de CartiHeal (Israël) régénère le cartilage et les os