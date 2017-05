Arrestations du leader et de membres du Mouvement islamique arabe israélien

Dans le cadre d’une action conjointe de la police et du Shin Bet, six membres de la branche nord du Mouvement islamique arabe israélien ont été arrêtés fin mars et début avril. L’information n’a été autorisée à être publiée que jeudi. Parmi ces six individus, le leader Sliman Abgariya. Rappelons qu’en novembre 2015, le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan avait déclaré hors la loi cette bramche du Mouvement islamique aux motifs de soutien au terrorisme, incitation à la haine, antisémitisme et subversion.

Lors de cette arrestation, la police a notamment mis la main sur 200.000 shekels reçus par le Mouvement islamique de la part des Frères Musulmans à l’étranger, sous forme de « dons de bienfaisance »! Ces sommes servent au financement clandestin des activités du Mouvement islamique ainsi qu’au Hamas, étroitement lié à ce mouvement.

Les six suspects ont comparu jeudi devant les juges du département économique du Parquet qui les ont mis en examen pour atteinte à la sécurité de l’Etat et association de malfaiteurs dans un but terroriste, blanchiment d’argent et autres infractions.

Photo Illustration