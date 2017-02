Arrestation d’un dangereux terroriste arabe israélien

Anas Hadj Yahia, originaire de la ville de Taybeh a été arrêté récemment par les forces de sécurité israéliennes. Il avait fait allégeance au groupe Etat Islamique et préparait un attentat d’envergure à Tel-Aviv notamment contre des soldats et dans un autobus.

Il était en trains de recruter d’autres Arabes israéliens pour former une cellule terroriste.

L’enquête du Shin Bet qui a mené à son arrestation a montré qu’il était en contact avec des membres de Daech avec lesquels il échangeait des informations ainsi que des « recettes » de fabrication d’explosifs sous diverses formes et même pour commettre des attentats au gaz sarin. Lors de son interrogatoire il a avoué avoir envisagé de se rendre en Syrie pour combattre.

Le Shin Bet a précisé qu’il considère la multiplication des ralliements d’Arabes israéliens à Daech comme « une très grave menace pour la sécurité du pays » et a souligné qu’il prend toutes les mesures nécessaires pour s’adapter à cette nouvelle menace venant de la part de citoyens israéliens.

Photo porte-parole Shin Bet