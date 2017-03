Arrestation d’un Israélien soupçonné de vouloir rejoindre Daech en Syrie

D’après une information qui vient d’être autorisée à la publication, un Israélien vivant dans le village de Shibli, en Galilée a été arrêté récemment. Les autorités le soupçonnent d’avoir tenté de passer en Syrie pour rejoindre les milices de Daech. Vladimir Mazelbesky., 40 ans, est monté en Israël de Biélorussie il y a 20 ans, s’est converti à l’islam pendant son service militaire et a ensuite rencontré sa conjointe, habitante de Shibli, avec laquelle il s’est marié et a eu cinq enfants. Au cours de son interrogatoire, il s’est avéré qu’il était devenu membre d’un groupe soutenant Daech sur Internet et avait fait part de sa volonté de partir en Syrie. Il vient d’être inculpé au tribunal de district de Nazareth.