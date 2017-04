Arrestation de deux responsables du Hamas

Dans la nuit de mardi à mercredi, Tsahal a procédé à l’arrestation de deux membres hauts placés du Hamas, Ahmad Attoun, membre du ‘parlement’ de Ramallah et Faïs Abou Varda, l’un des porte-paroles de l’organisation terroriste. Lundi, c’était Maan Fouqaha, frère de Mazen Fouqaha éliminé dernièrement lors d’un règlement de compte, qui était arrêté en Samarie par les forces israéliennes de sécurité.

Tsahal a constaté l’augmentation de la tension et de la violence terroriste et s’en prend à ceux qui incitent la population arabe en Judée-Samarie à accomplir des actes de violence ou qui financent et organisent des attentats. La semaine dernière, sur informations du Shin Bet, Tsahal avait arrêté un cadre du Hamas qui avait été enrôlé par le Hamas de Gaza pour préparer un attentat.

Photo Twitter