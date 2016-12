Aroutz 2 au service de Barack Obama

Le commenteur des Affaires étrangères de la chaîne Aroutz 2, Arad Nir, a une fois de plus oublié les règles déontologiques journalistiques élémentaires et a fait transparaître ses opinions politiques. ur le plateau, il a exprimé « sa honte en tant que citoyen face aux déclarations et tweets vulgaires et grossiers de membres du gouvernement à l’égard de Barack Obama et John Kerry ». Après lui, le présentateur Oded Ben-Ami a surenchéri face à l’invité de l’émission, le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan: « Après tout ce qu’a fait le président Obama pour Israël – Dôme de fer, aide militaire, défense d’Israël dans les forums internationaux etc – comment pouvez vous, vous et vos collègues du gouvernement insulter ainsi le président américain?? »

Photo Illustration