Aroutz 2: censure d’un twitt pro-Netanyahou!

Le journaliste Ofer Haddad de la chaîne Aroutz 2 avait cru bien faire en publiant un tweet assez sympathique à l’occasion de l’anniversaire du Premier ministre Binyamin Netanyaou. Ce n’était certes pas un tweet d’adulation du style que l’on trouverait en Corée du Nord ou au Maroc, mais pour la première fois, un journaliste de cette chaîne osait attribuer quelques mérites au Premier ministre: « C’est agréable d’adresser des voeux au Premier ministre à l’occasion de ses 68 ans, lors desquels il a réalisé certaines bonnes choses pour le bien de l’Etat d’Israël, ou du moins il a essayé. Le reste des jours de l’année, l’on peut discuter des choses moins bonnes ».

Apparemment, ce message n’a pas plu à tout le monde, notamment à la rédaction de cette chaîne hostile au Premier ministre, puisque le tweet d’Ofer Hadad a été retiré peu après. Malgré les tentatives des amis du journaliste d’obtenir une explication à cette disparition subite il n’a pas répondu, ce qui semble confirmer des « pressions venues d’en-haut ».

La répulsion d’une grande partie de la population envers les grands médias se trouve ainsi une fois de plus justifiée.

C’est donc l’occasion pour la direction et la rédaction de LPH d’adresser les meilleurs voeux au Premier ministre Binyamin Netanyahou, des voeux de santé et de réussite dans sa mission que est sans doute la plus difficile au monde parmi les dirigeants de pays.

Photo Aroutz 7