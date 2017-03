Aroutz 1: comment un présentateur entame le journal télévisé

Jugez par vous-mêmes la manière dont le présentateur Ouri Lévy a entamé l’émission d’informations « Moussaf » de lundi soir sur la chaîne Aroutz 1: « Le Premier ministre a désigné l’Iran comme étant le danger le plus important pour la sécurité d’Israël. C’est peut-être vrai mais ce n’est pas pour demain. Peut-être que le danger le plus réel aujourd’hui est celui les localités juives de Judée-Samarie ou encore la question de savoir si Israël est un pays démocratique ou non et s’il y règne une liberté journalistique… »

Voilà comment un journaliste de la chaîne publique s’exprime à une heure de grande écoute.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90