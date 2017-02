Armement: gigantesque contrat entre Israël et l’Inde

Les relations commerciales entre Israël et l’Inde sont en constante expansion, notamment dans le domaine militaire. Un site indien spécialisé a révélé que le Premier ministre indien Narendra Mody a autorisé la signature d’une transaction avec Israël d’un montant de 9,2 milliards de shekels (2,5 milliards de dollars). Ce contrat porte sur la fourniture de stations de lancement de missiles ainsi que de missiles sol-air de moyenne portée MR-SAM. Il s’agit de 40 stations de tir et 200 missiles.

Le gouvernement indien a indiqué qu’il s’agit d’un achat qui entre dans le cadre du programme de protection de cieux indiens contre les avions et les drones ennemis – entendez par là, pakistanais. Ce système sera livré par étapes et opérationnel d’ici 2023.

Ces missiles ont été développés conjointement par des ingénieurs israéliens et indiens mais fabriqués en Israël. Les équipes travaillent aussi sur un modèle de missile sol-air de longue portée, le LR-SAM.

