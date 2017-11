Armement: bémol dans les échanges entre Israël et l’Inde

Le ministère indien de la Défense a annoncé qu’il annule un très gros contrat d’achat d’armement signé en 2014 avec la compagnie israélienne Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Il s’agissait de l’acquisition de 8.000 missiles antichars « Spyke » ainsi que 300 tubes de lancement. Le montant du contrat était de plus de 500 millions de dollars. Le ministère indien a expliqué que l’achat de missiles étrangers freinerait le programme indien de production autonome de ce genre d’armement. En 2014, les industries Rafael Ltd. avaient cru remporter une grand succès en étant préférées à un concurrent américain Lockheed Martin qui produit les missiles « Javelin ».

La compagnie Rafael Advanced Defense Systems Ltd. a même monté une usine en Inde en coopération avec des associés sur place.

Cette annulation porte un sérieux coup à la coopération militaire entre Israël et l’Inde car ce pays est devenu l’un des principaux clients des industries militaires israéliennes, à raison de milliards de dollars par année.

Des informations en provenance d’Inde indiquent toutefois que l’armée n’était pas favorable à l’annulation du contrat et aurait préféré s’équiper des missiles israéliens.

