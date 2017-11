Armée de l’air: début de l’exercice « Blue Flag »

L’exercice d’envergure « Blue Flag » (Drapeau Bleu) débute dimanche depuis la base aérienne d’Ovda dans le sud du pays. Il se déroulera sur deux semaines et il s’agit du plus grand exercice aérien jamais réalisé dans les cieux d’Israël. A part des appareils de Tsahal, y participeront des avions des armées de l’air américaine, française, polonaise, grecque, italienne, indienne et allemande. Les exercices simuleront divers scénarios liés aux défis stratégiques régionaux actuels et mettront en action plus de mille équipes opérationnelles, techniques et logistiques!

« Blue Flag » est l’exercice de prestige de l’armée de l’air israélienne depuis 2013, et il a lieu chaque année en présence de dizaines d’appareils de Tsahal. Les exercices opposent des avions « bleus », représentant l’aviation israélienne à des avions rouges, simulant des appareils ennemis. Les cibles sont aériennes ou terrestres. Depuis quelques années, Israël a associé des armées de l’air d’armées étrangères à ces exercices, ce qui donne une idée de l’intérêt que suscitent Israël et son armée auprès d’Etats étrangers.

Le porte-parole de Tsahal a tenu à insister sur le fait que cet exercice a été planifié il y a un an déjà dans le cadre des manoeuvres ordinaires et qu’il n’est pas lié au contexte régional actuel.

Photo porte-parole Tsahal