Ariel Kandel : ‘Chacun doit chercher son frère pour l’aider à s’intégrer’

La police n’a pas encore publié ses conclusions sur le drame de Bakaa mais il semble que la mère de famille, qui suivait un traitement psychiatrique, aurait tué ses quatre filles avant de se donner la mort. La communauté francophone est totalement bouleversée par ce drame que personne ne pouvait imaginer.

Ariel Kandel, directeur général de Qualita, association israélienne créée par Marc Eisenberg qui œuvre en faveur de la Alya de France, a été interviewé sur Galei Tsahal sur cette tragédie. Il n’a pas voulu commenter ce drame mais il a souligné en revanche l’importance de la solidarité en Israël, et plus particulièrement envers les nouveaux immigrants de France ou d’ailleurs ‘qui ont parfois de graves difficultés d’intégration pouvant pousser à la dépression et qu’il faut entourer’. Il a insisté : « La situation n’est pas facile même quand on monte par sionisme. Chacun doit chercher son frère, pour l’aider à s’intégrer. Chaque citoyen d’Israël, à mon avis, doit adopter un Olé Hadash pour l’accompagner dans son intégration ».