Arié Dery interdit la sortie du territoire à un terroriste du FPLP

Le ministre de l’Intérieur Arié Dery a signé un décret d’interdiction de sortie du territoire à l’encontre de Jaït Shahadeh Abed Khalil Abd Allatif. Ce dernier habite à Jérusalem où il responsable de la sectione du Front Populaire de Libération de la Palestine. Le ministre a justifié sa décision par des motifs sécuritaires selon la loi sur les situations d’urgence. Il soupçonne Abd Allatif de vouloir profiter de son séjour à l’étranger pour contacter des membres du FPLP à l’étranger dans le but d’organiser des attentats en Israël. « Je compte utiliser toutes les prérogatives qui me sont accordées pour empêcher quiconque d’attenter à la sécurité de l’Etat d’Israël et de ses citoyens », a commenté le ministre.

Jaït Shahadeh Abed Khalil Abd Allatif avait déjà fait l’objet d’une telle mesure il y a six mois.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90