Arié Dehry: « Je ne proposerai pas Yaïr Lapid comme Premier ministre »

Interrogé à propos du dernier sondage d’intentions de vote qui accorde 27 mandats à Yesh Atid, le ministre Arié Dery a exclu de recommander Yaïr Lapid comme Premier ministre auprès du président de l’Etat après les prochaines élections. Selon la loi, c’est le président du parti ayant recueilli le plus de sièges qui est chargé en priorité par le président de l’Etat pour former une coalition. Il dispose pour cela de quarante-cinq jours avec une possibilité d’un délai supplémentaire. Mais le président peut aussi charger un autre chef de parti qui est susceptible de former une coalition. A l’heure actuelle, Yaïr Lapid ne semble pas pouvoir réunir autour de lui de quoi former un gouvernement viable, d’autant plus qu’il a exclu récemment de gouverner avec le Camp Sioniste.

« Je proposerai le candidat de droite, le candidat du Likoud » a déclaré Arié Dery, qui s’est récemment félicité de ses relations avec Binyamin Netanyahou et de la bonne coopération entre le Likoud et Shass. Il a toutefois appelé Yaïr Lapid à se joindre au gouvernement actuel et prendre le poste de ministre des Affaires étrangères.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90