Argentine: un homme jugé pour antisémitisme

Le changement de régime en Argentine, survenu l’an dernier après le départ de la présidente Cristina Fernández de Kirchner, permet au pays de bénéficier d’une politique plus juste et plus équitable. Deux ans après les faits, et pour la première fois dans le pays, un homme soupçonné d’avoir tagué des inscriptions hostiles sur les murs d’une synagogue et d’un centre communautaire juif de la ville de Basavilbaso, va être jugé. Les faits qui lui sont reprochés ont été commis il y a deux ans. C’est la première fois dans l’histoire judiciaire de l’Argentine qu’un tel procès a lieu à l’instigation de l’Etat.