Arel Marglit attaque Itshak Herzog

Le député travailliste Arel Margalit (Camp Sioniste) s’en est une nouvelle fois violemment pris à son chef de parti Itshak Herzog. Lors de la conférence annuelle du magazine économique TheMarker, le député frondeur a carrément accusé le président du Camp Sioniste d’avoir « enterré la gauche » et « d’avoir le toupet de critiquer ceux qui souhaitent ressusciter le parti ». Très remonté, Arel Margalit a enfoncé le clou: « Au lieu de ramper vers le gouvernement Netanyahou le dimanche ou de courtiser Moshé Cahlon le lundi, Itshak Herzog ferait mieux de créer une véritable alternative qui ramènerait la camp de la gauche à la direction du pays et non de nous faire frôler le seul d’éligibilité ».

Arel Margalit est l’un des prétendants au poste de président du Camp Sioniste lors des prochaines primaires.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90