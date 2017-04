Arel Margalit attaqué dans son propre parti

La visite à Ramallah d’Arel Margalit, sa rencontre avec Jibril Rajoub et son soutien à certaines revendications des terroristes n’ont pas été non plus du goût de certains de ses collègues de parti.

Le président du Camp sioniste Itshak Herzog, qu’Arel Margalit ne cesse de critiquer et rêve de remplacer, a déclaré: « La gauche sioniste poursuit la paix mais elle poursuit aussi les terroristes. Si les propos rapportés au nom d’Arel Margalit sont véridiques ils sont totalement déconnectés de toutes les valeurs du centre-gauche et portent atteinte à notre objectif de créer un grand bloc qui pourra constituer une alternance au pouvoir actuel. Je condamne avec la plus grande fermeté toute forme de soutien à la lutte des terroristes grévistes de la faim détenus en Israël, dont la plupart ont du sang juif sur les mains. J’appelle Arel Margalit à préciser ses propos ».

De son côté, Omer Bar-Lev, autre candidat à la présidence du Camp Sioniste a réagi de manière encore plus ferme: « Arel Margalit est tombé dans le piège que nous a tendu Marwan Barghouti en tentant de faire de cette question une question israélo-palestinienne. J’ai dit dès le début que cette grève était en fait une question interne de rapport de forces intra-palestinienne et qu’Israël ne devait pas entrer dans ce jeu. Cette rencontre entre Arel Margalit et Jibril Rajoub entre dans le cadre de la campagne de Marwan Barghouti, il n’y a pas d’autre façon d’interpréter cela ».

