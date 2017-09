Archéologie: importante découverte en Ville de David

Des archéologues qui réalisent des fouilles en Ville de David à Jérusalem pour le compte de l’Office national des Antiquités sont tombés sur des vestiges anciens et très intéressants: des dizaines de petites pierres sur lesquelles sont gravés des inscriptions en hébreu ancien ou des dessins. Il s’agit de sceaux qui étaient utilisés pour des courriers par des fonctionnaires à l’époque de la royauté de Juda, donc avant la destruction du 1er Temple, il y a plus de vingt-cinq siècles! Certains noms apparaissent sur ces pierres, tels que « Pin’has » ou « A’hiav Ben Menahem », des noms qui n’ont rien de….’palestiniens’!!

Selon les archéologues, ces sceaux donnent des indications sur l’état développé de l’administration royale à cette époque reculée et sur la situation économique dans la Jérusalem de cette époque. Les chercheurs supposent aussi que les lettres ont été détruites lors de la destruction du Temple, mais que les sceaux en pierre ont survécu au feu. A part les noms de personnes, ces pierres sont également ornées de symboles liés sans doute au coutenu de la lettre ou à la famille du fonctionnaire.

Selon le Dr. Jo Ouziel et Ortal Klaf, de l’Office national des Antiquités, certains des noms qui apparaissent sur des pierres et que portèrent des rois d’Israël (Ahiav ou Ah’av et Menahem) indiquent qu’il s’agit d’habitants du Royaume d’Israël qui auraient rejoint celui de Juda après l’invasion du Royaume d’Israël par les Assyriens et la dispersion des dix tribus (-720).

La Ville de David regorge de vestiges de ce style qui ont été mis au jour depuis de nombreuses années. Ils révèlent beaucoup sur la situation économique, politique, sociale, culturelle et religieuse à cette époque reculée de l’histoire de la capitale d’Israël.

Quelques pierres de plus dans le jardin de l’Unesco…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90