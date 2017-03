Archéologie : découverte de bains rituels datant de 1 900 ans

Des fouilles archéologiques effectuées dans la région de Ramat Beth Shemesh en prévision de la construction d’un nouveau quartier ont permis de découvrir un ensemble de bains rituels, de puits, et de cachettes souterraines. D’après les experts, ces vestiges qui datent de 1 900 ans témoignent de l’existence sur place d’un village juif dont on ignore le nom. A l’intérieur des galeries souterraines, des pots en céramique et des chaudrons intacts ont été trouvés. Ils pourraient avoir été utilisés par les rebelles qui suivaient Bar Kochba (132-135) dans l’insurrection des Juifs de Judée contre l’empire romain. Les travaux d’excavation sont réalisés sur place sous l’égide du directeur de l’Office national des Antiquités Israël Hasson qui a décidé de faire participer aux fouilles 240 lycéens de Jérusalem avec l’aide financière du ministère de la Construction et du Logement. Les élèves ont travaillé pendant une semaine pour financer leur voyage en Pologne prévu l’an prochain.